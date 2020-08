Calciomercato, Balotelli a caccia di riscatto: quante piste all’estero

Calciomercato, Balotelli dirà addio al Brescia dopo l’ennesima stagione deludente: Super Mario nel mirino di molti club esteri

Ennesima annata deludente per Mario Balotelli, che ha fallito anche nella sua Brescia. Soltanto cinque reti in campionato per l’attaccante, che dopo la retrocessione in B cambierà probabilmente aria. Mino Raiola, il suo agente, sta ascoltando le numerose proposte ricevute, quasi tutte dall’estero. In Italia, sarebbe disposto a investire su di lui il Como, in Serie C, ma prende piede l’ipotesi di un nuovo tentativo di rilancio lontano dal nostro campionato. Sondaggi in corso da parte delle squadre turche (su tutte Fenerbahce e Galatasaray), del Cluj, dell’Aris Salonicco, ma anche, oltre oceano, da parte dei Los Angeles Galaxy, che come ricordato dal ‘Corriere dello Sport’ già da tempo avrebbe avanzato una proposta piuttosto interessante anche a livello economico.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, addio Brescia: Balotelli riparte dalla Champions

Calciomercato, un altro finlandese per il Brescia