Dopo essere arrivato come traghettatore, Luca Gotti ha concluso bene la stagione sulla panchina dell’Udinese. Ora però si pensa al futuro con i friulani indirizzati su Semplici

Missione compiuta per Luca Gotti che da traghettatore a stagione in corso è riuscito a risollevare le sorti dell’Udinese portando ad una salvezza tranquilla i friulani. La società bianconera lavora però ora sul prossimo allenatore come sottolineato anche da ‘Sky Sport’ che evidenzia come il destino di Gotti sembra ormai segnato con la decisione che è maturata dopo alcuni confronti con la società. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

I friulani si stanno guardando intorno con il favorito che al momento è Leonardo Semplici, voglioso di ripartire dopo l’ultima esperienza alla Spal.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Udinese, Fofana dice addio: occasione per Inter e Atalanta

Calciomercato Udinese, ESCLUSIVO: la richiesta dell’Huddersfield per Sobhi