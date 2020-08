Calciomercato Roma, lunga intervista di Fonseca ad ‘As’: il tecnico portoghese ha parlato di Zaniolo e Pellegrini e della rincorsa a Juventus e Inter

Lunga intervista di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla testata spagnola ‘As’. Numerosi i temi affrontati su bilanci della prima stagione, presente e futuro della squadra giallorossa. “La Serie A è stata una sorpresa, ha un livello altissimo – ha spiegato – Sfatiamo il mito di un calcio difensivo, nonostante le squadre italiane in quel fondamentale siano molto forti. Dal punto di vista offensivo è un calcio tra i migliori d’Europa. Siamo in un buon momento, in Europa League con il Siviglia sarà difficile, ma li conosciamo e siamo concentrati. Per il futuro, siamo una squadra che se avrà continuità potrà fare molto bene. Abbiamo giocatori giovani che possono essere il futuro della Roma come Zaniolo, Pellegrini, ma anche Mancini, Perez, Kluivert, Under e altri ancora. Ci sono due strade per diventare più forti: o investire come Juventus e Inter, ma al momento non abbiamo questa possibilità, o dare continuità al nostro lavoro e aspettare i giovani. L’esempio è l’Atalanta“.

