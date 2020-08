Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza il possibile trasferimento di Luka Jovic in un club della Ligue 1 francese

Niente Milan, il futuro di Luka Jovic potrebbe essere in Francia. Stando a ‘El Chiringuito Tv’, il bomber serbo in uscita dal Real Madrid spinge per la sua cessione al Monaco, dove riabbraccerebbe Niko Kovac, suo allenatore all’Eintracht Francoforte. Il tecnico croato ha già parlato con lui convincendolo sulla bontà del progetto del club del Principato. Le ‘Merengues’ potrebbero cederlo in prestito con diritto di riscatto.

💣💥 JOVIC QUIER IR AL MÓNACO, según ‘France Football’. 👉 KOVAC, su entrenador en Fránkfurt, le habría CONVENCIDO para su proyecto en Francia. pic.twitter.com/dtTKFW3DXQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 4, 2020

LEGGI ANCHE >>> Milan, sorpresa Capello | Incontro in sede ieri: retroscena