Ferran Torres è un nuovo calciatore del Manchester City. Il talentoso esterno spagnolo, classe 2000, era stato accostato anche alla Juventus

A lungo accostato a club italiani come Napoli e soprattutto Juventus, Ferran Torres alla fine ha scelto la sua destinazione. Nuova avventura in Premier League per il talento ormai ex Valencia che ha firmato un contratto fino al 2025 con il Manchester City di Pep Guardiola che ha ufficializzato il tutto con un comunicato apparso sul proprio sito web: “Il Manchester City ha completato il trasferimento di Ferran Torres dal Valencia, previa autorizzazione internazionale. Il ventenne ha firmato un contratto di cinque anni che lo lega al Club fino all’estate del 2025. Torres, che opera prevalentemente come ala, ha segnato 44 presenze per il Valencia la scorsa stagione, segnando sei gol”.

“Sono molto felice di entrare a far parte del City”, ha detto Torres che poi ha proseguito: “Ogni giocatore vuole essere coinvolto in squadre che giocano all’attacco e il Manchester City è uno dei migliori nel calcio mondiale. Pep incoraggia uno stile davvero aperto e aggressivo, che adoro, ed è un manager con una comprovata esperienza nel migliorare i giocatori”.

