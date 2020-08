Calciomercato Juventus, salta il ‘Pogba bis’: ha firmato

Niente approdo in Italia per il giovane Angel Gomes che svincolatosi dal Manchester United si accinge ad iniziare una nuova avventura

Offerto e seguito anche da Inter e Juventus, Angel Gomes non giocherà in Serie A la prossima stagione. Svincolatosi dal Manchester United lo scorso 30 giugno, il centrocampista diciannovenne ha firmato oggi con il Lille un contratto di cinque anni. Un colpo importante, targato Luis Campo che, tuttavia, potrebbe proseguire la propria carriera altrove. Per lui, infatti, si prospetta una stagione in prestito in Portogallo, con il Boavista come principale indiziata ad accoglierlo in rosa.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

