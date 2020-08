Ladislav Krejci passa allo Sparta Praga. Il comunicato ufficiale del Bologna

Primi movimenti di calciomercato ufficiali per il Bologna di Mihajlovic. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club rossoblu ha comunicato “di avere ceduto a titolo definitivo allo Sparta Praga il diritto alle prestazioni sportive di Ladislav Krejci.

A Ladislav va il nostro più affettuoso saluto e un grande in bocca al lupo: con la maglia del Bologna ha collezionato 84 presenze e ha messo a segno 3 reti". Si tratta di un ritorno in patria per l'esterno sinistro, che lascia così la Serie A dopo quattro stagioni.

