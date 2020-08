Il Bayer Leverkusen dovrà fare a meno di Amiri negli ottavi di finale di Europa League: il calciatore è in quarantena per una settimana

Nadiem Amiri non ci sarà negli ottavi di finale di Europa League. Il calciatore non prenderà parte alla sfida tra il Bayer Leverkusen e Rangers Glasgow in quanto dovrà restare in quarantena per una settimana. Il motivo è da ricercare in un contatto con un sospetto positivo al coronavirus avuto dal centrocampista la scorsa settimana. Anche se risultato negativo ai test successivi, il club ha deciso precauzionalmente di far continuare l’isolamento per il 23enne.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggi Europa League | Il percorso di Inter e Roma: possibile derby solo in finale

“Quanto accaduto dimostra che le nostre misure igieniche stanno avendo un effetto e che i giocatori sono consapevoli del problema – ha spiegato il direttore sportivo del Bayer Rudi Voller -. Il comportamento di Amiri è stato esemplare, considerato il numero crescente numero di contagi in Germania: è un esempio di come si può affrontare la pandemia in modo serio e responsabile”.