L’Atalanta di Gasperini rischia seriamente di perdere un altro titolare per la sfida di Champions League contro il Psg. Ecco le condizioni del portiere Pierluigi Gollini

Non arrivano buone notizie da Zingonia, centro di allenamento dell’Atalanta. Gasperini, che non avrà certamente Ilicic, rischia di perdere per la sfida contro il Psg, in Champions League, anche Pierluigi Gollini. L’estremo difensore, infortunatosi per via di uno scontro con Robin Gosens, come riporta l’ANSA, ha riportato un’iperestensione del crociato posteriore del ginocchio sinistro.

Escluse lesioni, le condizioni del portiere verranno valutate giorno per giorno: è dunque seriamente a rischio la sua presenza contro i francesi anche se si tenderà di recuperarlo in extremis.

