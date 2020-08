Napoli, migliorano le condizioni di Insigne: gli aggiornamenti sull’infortunio

Migliorano le condizioni di Lorenzo Insigne, ma non ci sono ancora certezze sulla sua presenza contro il Barcellona al Camp Nou sabato: le ultime

Aumenta l’ottimismo sulle condizioni di Lorenzo Insigne, uscito in lacrime sabato scorso durante la partita disputata contro la Lazio per un problema muscolare. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la situazione del capitano del Napoli è sensibilmente migliorata, ma resta un’infiammazione all’adduttore che rende impossibile fare previsioni in vista del match di sabato contro il Barcellona.

Il capitano azzurro farà ancora terapie nelle prossime 48 ore e, venerdì, ci sarà il test decisivo in seguito al quale Gattuso farà la sua scelta per la storica sfida ai catalani. Rispetto a sabato, quindi, le possibilità di vedere il 24 al Camp Nou sono aumentate, ma bisognerà ancora attendere per avere un responso definitivo.

