Juventus-Lione, è corsa contro il tempo per Dybala

Juventus-Lione, i bianconeri provano a recuperare Paulo Dybala per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: le condizioni dell’argentino

La Juventus prepara la gara contro il Lione di venerdì sera. Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, i bianconeri sono chiamati alla rimonta contro i francesi, urge ribaltare lo 0-1 dell’andata per regalarsi la Final Eight di Lisbona. Sarri spera di avere a disposizione anche Paulo Dybala, che ha ripreso gli allenamenti. Ieri, l’argentino ha svolto la parte atletica della seduta, i tre giorni decisivi saranno tra domani e giovedì. Oggi giorno di riposo per tutta la squadra, dopodiché sarà vera e propria corsa contro il tempo per capire se la ‘Joya’ potrà esserci. Se non dall’inizio, almeno a gara in corso. L’intenzione è comunque quella di non forzare per non rischiare ricadute.

