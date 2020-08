Genoa, Preziosi: “Faccio un passo indietro” | Poi è criptico su Nicola

Il presidente Preziosi ha parlato del futuro del suo Genoa

Raggiunta un’altra sofferta salvezza, il presidente Preziosi ha parlato del futuro del suo Genoa: “Se dovessimo analizzare la nostra rosa, non credo sia da retrocessione. Qualcosa abbiamo sbagliato anche noi. Faccio mille considerazioni, forse dopo 35 anni è il momento di fare un passo indietro e lasciare magari ad altri la possibilità di fare meglio – le sue parole a ‘Radio anch’io sport’ – Cedere il Genoa? E’ in vendita da anni, lo sanno tutti. Vorrei staccarmi dalla gestione, mi impegna tutti i giorni e il calcio spesso mi dà un sacco di dispiaceri”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Preziosi non si è sbilanciato sul tecnico Nicola: “Non penso al futuro, dovrò trovare la persona capace di portare avanti il progetto e dare a lui le deleghe per il Genoa del prossimo futuro. Rammarico? Sì, ma quando si arriva in fondo con tutte queste sofferenze qualcosa si è sbagliato. Io so cosa non rifarei, ma dovrei tirare in ballo delle persone. Abbiamo sbagliato più di qualcosa nella prima parte. Thiago Motta è un grande allenatore, ma forse non era maturo per il Genoa. Galliani al Genoa? Lui è al Monza, vuole portarlo in Serie A”.

DIRITTI TV – “La posizione di De Laurentiis è condivisa da parecchi, il problema è cominciare il progetto con relative coperture finanziarie. Anche io sono su questa linea, sempre che ci siano delle coperture e un progetto. Prossima stagione? Credo che le date siano tra il 12 e il 19 per dare un attimo di respiro ai giocatori e alle loro famiglie. Hanno diritto a una vacanza serena”.

