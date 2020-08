Coronavirus, il bollettino del 3 agosto: 159 nuovi casi

Emanato il bollettino sul Coronavirus in Italia del 3 agosto: sono 159 i nuovi casi; le ultime e i dettagli con tutti i dati aggiornati

159 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto si apprende dal bollettino odierno emanato dalla Protezione Civile. Incremento dei casi inferiore ai 239 casi di ieri, ma con un numero molto minore di tamponi (43.269 ieri, soltanto 24.036 oggi). Il numero totale dei casi sale così a 248.229, l’incremento maggiore giornaliero in Emilia-Romagna (34 casi). 12 i nuovi morti (totale 35.166), l’incremento dei guariti è di 129 unità. Il totale degli attualmente positivi sale di 18 unità (12.474), con un decremento di una unità per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva che passano a 41.