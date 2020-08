Calciomercato Torino, Longo annuncia l’addio

Calciomercato Torino, il tecnico Moreno Longo al capolinea sulla panchina dei granata: l’annuncio dell’allenatore

Il Torino conclude il suo campionato con un pareggio per 1-1 a Bologna. I granata hanno dovuto lottare per la salvezza, obiettivo raggiunto anche se con un po’ di fatica. Il tecnico Moreno Longo, a missione compiuta, dice addio. L’annuncio arriva a ‘Sky Sport’ dopo il match con i rossoblu’: “E’ stata la mia ultima partita qui. Ringrazio la società per l’opportunità avuta e il gruppo per il lavoro svolto, raggiungere la salvezza non è stato semplice e lo sappiamo bene. C’è stato un lavoro dietro notevole da parte di tutti”. Il Torino, per la prossima stagione, va dunque verso Giampaolo.