La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva, ma l’annata della squadra di Sarri non è stata particolarmente esaltante. Bianconeri che hanno dovuto far fronte a non poche difficoltà, con più inciampi del previsto. Al punto che il futuro del tecnico, nonostante lo scudetto, è in discussione e anche la squadra potrebbe essere rinnovata in più elementi. In particolare a centrocampo, reparto che non ha brillato per costanza e qualità di rendimento. Cristiano Ronaldo è consapevole che serva qualcosa in più in quella zona del campo e secondo ‘Don Diario’, in Spagna, avrebbe le idee chiare sull’innesto più appropriato. Si tratterebbe di un vecchio pallino bianconero, vale a dire del suo ex compagno al Real Madrid Casemiro. Secondo la testata iberica, i due si sentono costantemente e CR7 starebbe pressando notevolmente il brasiliano per spingerlo a raggiungerlo a Torino. Una missione tuttavia difficile, visto che il giocatore ha rinnovato, da non molto, il suo contratto con i ‘Blancos’ e che al momento non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il Bernabeu.

