Calciomercato Juventus, Cannavaro ‘chiama’ due talenti | L’Annuncio

Cannavaro chiama due talenti dal calciomercato Juventus, l’annuncio su Buffon e Douglas Costa

Ambientatosi ormai in Cina, dove guida il Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro manda segnali di mercato alla Juventus. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La Juventus ha vinto perché si è confermata la più forte. Vanno fatti i complimenti a Sarri per questo trionfo. Sono contento per Maurizio, alla fine ha preso quello che gli spettava da un po’ di tempo – le sue parole a ‘Tuttosport’ – Sarri come Guardiola e Klopp? Maurizio ha dimostrato di essere un big. E ora, per raggiungere Pep e Jurgen, gli manca soltanto una cosa: l’affermazione in Champions”. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Juventus, annuncio Cannavaro su Buffon e Douglas Costa

Cannavaro ha proseguito la sua disamina: “Chi prenderei? Buffon lo porterei ovunque, ma qui il regolamento impone portieri locali. Quindi… Douglas Costa. Quando è al top, è fantastico. Pirlo? Alla Juventus e nei top club le aspettative sono sempre altissime e penso che Pirlo rappresenti l’ultima delle pressioni per Sarri. Anzi, sono convinto che per Andrea, che ho sentito carico e motivato, sia una bella fortuna cominciare la carriera potendosi confrontare con un allenatore come Maurizio”.

I GIOVANI – “Talenti italiani? Zaniolo. Del romanista apprezzo lo strapotere fisico. E poi è uno che non sembra mai aver paura. De Ligt da Pallone d’Oro? Glielo auguro e sulla carta ha tutto per riuscirci, poi dipenderà dai risultati che otterrà con la Juventus e l’Olanda. Sarei contento, se succedesse. Un po’ perché così il Pallone d’Oro si dimostrerebbe un premio per tutti e non solo per attaccanti”.

