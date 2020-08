Calciomercato, il Parma riparte da D’Aversa

Roberto D’Aversa va verso la riconferma sulla panchina del Parma, nonostante l’imminente cambio di proprietà

Il Parma ha conquistato la salvezza, per il secondo anno consecutivo, con largo anticipo. Nonostante il prossimo cambio di proprietà, chi non dovrebbe muoversi è l’allenatore Roberto D’Aversa. Approdato in gialloblu nel dicembre del 2016, il 44enne tecnico abruzzese, sostiene ‘Sky’, dovrebbe essere confermato anche dai futuri proprietari del club ducale. Sulla panchina del Parma, D’Aversa ha conquistato due promozioni consecutive, dalla Serie C al massimo campionato.

