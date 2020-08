Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO | Nel mirino Afonso del Santa Clara

Il Genoa di Preziosi ha nel mirino Afonso del Santa Clara, uno dei migliori difensori dell’ultimo massimo campionato portoghese

Dopo la salvezza, il Genoa può cominciare a pianificare il prossimo mercato. Fondamentale o comunque importante il nome del prossimo allenatore, al momento Preziosi non è così convinto di proseguire con Nicola. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, in tema campagna acquisti si registra l’interesse per Joao Afonso, centrale portoghese in forza al Santa Clara.

Il 30enne è stato valutato come uno dei migliori difensori dell’ultima Liga Nos, vintadal Porto dell’ex Serie A Sergio Conceiçao. Il contratto di Afonso scade nel giugno 2022, ma il suo cartellino potrebbe essere acquistato a una cifra decisamente alla portata del Genoa.

