Sempre più probabile l’addio al San Paolo di Dani Alves: l’ex Juventus e Barcellona potrebbe ricominciare dai rossoneri

Aria di addio al San Paolo per Dani Alves. L’ex Juventus e Barcellona non sarebbe contento delle prestazioni della squadra e, desideroso di arricchire ulteriormente il suo palmares, avrebbe deciso di andare via. Nel suo futuro, secondo quanto riferisce ‘Fox Sports’, ci sarebbe il Flamengo. A far pendere la bilancia per questa soluzione l’approdo sulla panchina dei rossoneri di Domenec Torrent, tecnico catalano che Dani Alves ha già avuto modo di conoscere nell’esperienza al Barcellona. La cessione sarebbe gradita anche al San Paolo considerato lo stipendio elevato del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri via? Agnelli rincorre il suo ‘sogno’