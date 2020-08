Altro ribaltone in casa Cagliari: dopo l’avvicendamento Zenga-Di Francesco in panchina, addio anche per il ds

La stagione di alti e bassi del Cagliari ha portato a una rivoluzione per certi versi inattesa. Dopo l’esonero di Rolando Maran è arrivato Walter Zenga, che ha condotto i sardi a una salvezza tranquilla, al tredicesimo posto in coabitazione con l’Udinese. L’Uomo Ragno però non è stato confermato dalla società, che ha invece scelto e ufficializzato Eusebio Di Francesco.

Non è l’unico ribaltone in casa Cagliari, però, dal momento che è stato appena annunciato anche il divorzio dal ds: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Marcello Carli dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Nell’Isola dall’aprile 2018, Carli è stato capace di trasmettere da subito all’ambiente tutta la sua grinta e determinazione. Il Club – si legge sul sito ufficiale – ringrazia il Direttore Carli per quanto fatto in questi anni in Sardegna, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata, augurandogli tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera”.