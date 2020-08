Adrien Tameze saluta l’Atalanta prima della sfida Champions al Psg: niente accordo con il Nizza per il prolungamento del prestito

Non ci sarà in Champions contro il Paris Saint-Germain Adrien Tameze: il 26enne centrocampista fa ritorno al Nizza dopo che l’Atalanta non ha trovato l’accordo per il prolungamento del prestito. E’ la stessa squadra del Principato a comunicare che il calciatore, insieme a Racine Coly (anche lui in prestito) faranno ritorno questa settimana. I due inizieranno ad allenarsi con la formazione riserva, in attesa che la prima squadra rientri dall’Austria dove Patrick Vieira sta tenendo la preparazione in vista della ripresa della Ligue 1.

Tameze è arrivato all’Atalanta nello scorso mese di gennaio collezionando in totale 9 apparizioni: 7 in Serie A e 2 in Champions League. Quella che salterà facendo ritorno alla società di appartenenza. I bergamaschi, invece, dovranno fare a meno anche di Ilicic alle prese con problemi personali. Da valutare, infine, anche le condizioni di Gollini dopo la botta rimediata contro l’Inter.