Inter, Lukaku ci crede: “La strada è quella giusta”

Messaggio di ottimismo di Romelu Lukaku dopo il secondo posto in campionato per l’Inter e lo sfogo di Antonio Conte

Romelu Lukaku è ottimista: l’Inter è sulla strada giusta secondo l’attaccante belga che commenta sui social il secondo posto in campionato. Un risultato cui ha fatto seguito il duro sfogo di Conte contro la società. Il bomber nerazzurro però su Twitter professa convinzione nella bontà del progetto: “La Serie A è finita ma stiamo ancora costruendo – ha scritto – e la strada è quella giusta. Grazie per il supporto alla squadra per tutta la stagione. A tutti i miei compagni di squadra: siete stati meravigliosi, darei tutto per voi ragazzi, ogni singolo giorno”.

L’ex Manchester United ha concluso il suo primo campionato in Italia con 23 gol in 36 partite, occupando un ruolo centrale nella squadra di Conte.