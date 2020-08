Davide Nicola, al termine di Genoa-Verona, celebra la salvezza raggiunta con i rossoblu’: le parole dell’allenatore genoano

Il Genoa, con il 3-0 contro il Verona, ottiene la permanenza in Serie A. Traguardo importante all’ultima giornata per i rossoblu’, con il tecnico Davide Nicola che a ‘Sky Sport’ spiega: “Meritavamo di salvarci anche un po’ prima. E’ come se ci fossimo salvati due volte, visto quello che è successo in questo campionato. Prima con la rimonta dall’ultimo posto e poi mantenendo la zona salvezza in queste ultime giornate. E’ un’impresa che questi giocatori ricorderanno a lungo. Abbiamo perso cinque o sei giocatori fondamentali nella prima parte del campionato in questo finale, il gruppo è stato strepitoso. Abbiamo vinto partite importanti e raccolto numeri altrettanto importanti, da quando sono io su questa panchina saremmo noni in classifica…Mi è pesato oggi non sentire il boato dei tifosi, la maglietta che indosso (una foto di lui sotto la curva, da ex giocatore genoano, con suo figlio in braccio, ndr) è un omaggio a tutti loro. Faccio i complimenti a Liverani, un avversario di cui avere rispetto”.