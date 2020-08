Si chiude il campionato, e l’esperienza in Serie A, della Spal che per la trentottesima giornata di campionato ospita la Fiorentina

La Spal di Gigi Di Biagio, desolatamente ultima in classifica, chiude la stagione e l’esperienza in Serie A ospitando, per la trentottesima giornata di campionato, la Fiorentina. I padroni di casa sono stati battuti dal Verona con un netto 3-0 in trasferta, mentre i gigliati del riconfermato Beppe Iachini hanno rifilato 4 gol al Bologna, con una tripletta per Federico Chiesa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-FIORENTINA

SPAL (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti; Cuellar. All. Di Biagio

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Vlahovic, Chiesa. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 83 punti; Inter* 82; Atalanta* e Lazio* 78; Roma* 70; Milan* 66; Napoli* 62; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina, Parma e Bologna 46; Cagliari* 45; Sampdoria* e Udinese 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia* 25; Spal 20

*una partita in più