Si conclude il campionato di Serie A 2019/2020 per il Sassuolo che, per la trentottesima giornata di campionato, ospita l’Udinese

Dopo il rotondo 5-0 rifilato al Genoa nel turno precedente, il Sassuolo chiude la stagione 2019/2020 ospitando, per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, l’Udinese. La squadra di Roberto De Zerbi, ottava in classifica, punta su un reparto d’attacco in grande forma, con Ciccio Caputo autore di 21 gol. I bianconeri di Luca Gotti, reduci dalla sconfitta interna contro il Lecce, hanno intenzione di chiudere in bellezza e festeggiare la salvezza, raggiunta con alcune giornate di anticipo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-UDINESE

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. A diposizione: Consigli, Russo, Marlon, Magnanelli, Muldur, Raspadori, Haraslin, Piccinini, Ghion, Manzari, Mercati, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Fofana, Ter Avest, Nestorovski, Ballarini, Mazzolo, Palumbo, Oviszach, Compagnon, Lirussi. Allenatore: Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 83 punti; Inter* 82; Atalanta* e Lazio* 78; Roma* 70; Milan* 66; Napoli* 62; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina* 49; Parma e Bologna 46; Cagliari* 45; Sampdoria* e Udinese 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia* 25; Spal* 20

*una partita in più