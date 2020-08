DIRETTA Serie A, Lecce-Parma: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra le squadre di Liverani e D’Aversa in tempo reale

Vincere e sperare. Il Lecce si gioca contro il Parma nell’ultima giornata del campionato di Serie A le residue speranze di salvezza. I giallorossi di Liverani non hanno alternative alla vittoria, avendo gli scontri diretti a sfavore: per evitare la retrocessione occorre battere i ducali di D’Aversa – che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione – e sperare che il Genoa non vada oltre il pareggio contro il Verona. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE – Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Dell’Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

PARMA – Sepe; Laurini, Alves, Gagliolo, Darmian; Hernani, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Caprari.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 83 punti; Inter* 82; Atalanta* e Lazio* 78; Roma* 70; Milan* 66; Napoli* 62; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina* 49; Parma e Bologna 46; Cagliari* 45; Sampdoria* e Udinese 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia* 25; Spal* 20

*una partita in più