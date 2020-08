DIRETTA Serie A, Genoa-Verona: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Nicola e Juric in tempo reale

Il Genoa si gioca il tutto per tutto contro il Verona nella 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Per avere la certezza di salvarsi, i rossoblu di Nicola sono costretti a vincere. In caso di pareggio o sconfitta contro i gialloblu dell’ex Juric, invece, i liguri devono sperare che il Lecce non batta il Parma per evitare la retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA – Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Ankersen, Lerager, Behrami, Jagiello; Pandev, Sanabria.

VERONA – Radunovic; Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Eysseric; Di Carmine.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 83 punti; Inter* 82; Atalanta* e Lazio* 78; Roma* 70; Milan* 66; Napoli* 62; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina* 49; Parma e Bologna 46; Cagliari* 45; Sampdoria* e Udinese 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia* 25; Spal* 20

*una partita in più