DIRETTA Serie A, Bologna-Torino: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra le squadre di Mihajlovic e Longo in tempo reale

Il Bologna ospita il Torino in una gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno, tra due formazioni che hanno poco da chiedere ancora a questa stagione. I rossoblu di Mihajlovic vogliono vendicare la sconfitta dell’andata e provare a terminare nella parte sinistra della classifica, mentre i granata di Longo puntano almeno al pareggio per toccare quota 40 punti. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Medel, Denswil; Svanberg, Schouten; Juwara, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Bonini, Orsolini, Dominguez, Santander, Sansone, Poli, Olsen, Corbo, Cangiano, Baldursson. Allenatore: Mihajlovic.

Torino (4-4-2): Rosati; Izzo, Djidji, Bremer, Ansaldi; Verdi, Lukic, Rincon, Berenguer; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Sirigu, Greco, Edera, Ghazoini, Nkoulou, Aina, Sandri, Onisa, Enrici, Celesia, Adopo. Allenatore: Longo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 83 punti; Inter* 82; Atalanta* e Lazio* 78; Roma* 70; Milan* 66; Napoli* 62; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina* 49; Parma e Bologna 46; Cagliari* 45; Sampdoria* e Udinese 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia* 25; Spal* 20

*una partita in più