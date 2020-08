Coronavirus, il bollettino del 2 agosto: 239 nuovi casi

Emanato il bollettino sul Coronavirus in Italia del 2 agosto: sono 239 i nuovi casi

E’ stato emanato il bollettino odierno relativo alla pandemia da Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi, nelle ultime 24 ore, ha registrato un incremento di 239 casi (ieri +295), di cui 49 in Emilia-Romagna, 45 in Veneto e 38 in Lombardia. Sono 8 i nuovi decessi dell’ultimo giorno (ieri 5), il totale delle vittime passa quindi a 35.154.

I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 231, per un totale di 200.460. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, uno in meno rispetto a ieri; i ricoverati con sintomi sono 708 (+3 rispetto a ieri). Sono invece 11.706 le persone in isolamento domiciliare (-3). I tamponi sono al momento 6.916.765, in aumento di 43.269 rispetto a ieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, chi va in Champions ed Europa League: non tutto è deciso