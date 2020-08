Calciomercato Spal, addio Di Biagio: l’annuncio!

Gigi Di Biagio, intervenuto al termine del match contro la Fiorentina, ha ufficializzato l’addio alla Spal. Ecco le sue parole

Finisce l’avventura alla Spal di Gigi Di Biagio. Lo stesso tecnico ha confermato l’addio alla Spal, dopo il ko contro la Fiorentina che ha chiuso la stagione: “Ero convinto di potercela fare e nelle ultime settimane lo abbiamo dimostrato – riporta Tuttosport – Il bilancio resta comunque positivo. Non credo possa capitare una situazione del genere nella vita di un allenatore. Ringrazio la società per avermi scelto e ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini. Ho sentito la gente vicina: resterò sempre in debito con Ferrara e con questa tifoseria. La società? Ci siamo salutati: non ho avuto nessuna comunicazione, ma con il club c’era un accordo tacito”.

