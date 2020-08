Calciomercato Inter, Bartomeu: “Colloqui interrotti per Lautaro Martinez”

Il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha svelato che i colloqui tra i catalani e l’Inter si sono interrotti: quasi impossibile l’arrivo di Lautaro

Da mesi si parla di un interesse concreto del Barcellona per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino piace da tempo alla dirigenza catalana e sia Messi che Suarez hanno sponsorizzato un suo acquisto. L’Inter però non ha mai abbassato le proprie pretese. Il Barcellona negli scorsi giorni non sembrava aver abbandonato il sogno di arrivare all’ex Racing, ma ora sono arrivate le parole del presidente Bartomeu, che sembrano sapere di resa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Messi: ostacolo Conte

Calciomercato Inter, Bartomeu chiude a Lautaro e Neymar

In un’intervista a ‘Sport’, il numero uno dei ‘blaugrana’ ha sottolineato come i colloqui per Lautaro Martinez si siano ormai interrotti: “Il Barcellona ha parlato con l’Inter di Lautaro per diverse settimane, ma i colloqui con il club nerazzurro si sono interrotti di comune accordo. L’attuale situazione infatti non invita ad effettuare grandi investimenti”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Porte chiuse dunque a spese pazze e quindi anche ad un possibile ritorno di Neymar: “In questo momento è impossibile. Il Paris Saint-Germain non vuole venderlo. Inoltre se continua la pandemia continueremo ad avere meno introiti. Il museo resterà chiuso e non ci sarà la possibilità di avere i tifosi allo stadio. Dobbiamo essere molto rigorosi nella gestione finanziaria”. Difficile vedere dunque affari miliardari: “Credo che per tutti i club sarà complicato spendere per i prossimi tre o quattro anni. A meno che non si facciano scambi”.

Infine su Pjanic: “Lo seguivamo da tempo, ma la Juventus non voleva cederlo in passato. Si affermerà come protagonista”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, stretta per Sanchez: segnali da Manchester

Calciomercato Inter, bufera Conte: “Si avvicina il nuovo allenatore”