Lotito, in un video la telefonata contro Ventura: “Questo è matto!”

Spunta sul web una infuocata telefonata di Claudio Lotito contro il tecnico della Salernitana Ventura dopo la sconfitta contro lo Spezia

A Claudio Lotito proprio non è andata giù la sconfitta della Salernitana in casa contro lo Spezia. Il ko è costato ai granata la possibilità di giocarsi i playoff per la promozione in Serie A e stanotte, dopo la gara, il patron dei campani ha criticato pesantemente il tecnico Gian Piero Ventura.

In un video pubblicato da ‘Il Tempo’, si vede il presidente della Lazio discutere animatamente al telefono sulle scelte del tecnico: “Guarda, questo è matto. Ha tolto Akpa a centrocampo, ha rovinato tutto. Sempre co’ sto Maistro”.

Lo Spezia ha vinto all’Arechi 2-1 e il centrocampista italiano è stato espulso per doppia ammonizione. Il colloquio è andato in scena in un ristorante nei pressi di Villa Borghese e ripreso da un cliente, che lo ha diffuso in queste ore. Il video fa il paio con quello che divenne virale nel 2018, nel quale Lotito si rivolse a Simone Inzaghi con un “te stai sempre a lamenta’!”

