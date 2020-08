Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Roma, match valido per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A. Kalinic e Perotti rispondono al vantaggio di Higuain

La Roma rimonta il vantaggio iniziale di Higuain e chiude in vantaggio all’intervallo sulla Juventus grazie alle reti di Kalinic e Perotti. Il ‘Pipita’ è bravo ad insaccare sull’assist volante di Rabiot dopo appena 5 minuti, mentre al 22′ è il colpo di testa del croato a beffare Szczesny e un incerto Rugani in marcatura. Allo scadere di tempo all’Allianz Stadium arriva il rigore trasformato da Perotti, dopo il fallo commesso da Danilo su Calafiori. Bene all’esordio il baby laterale giallorosso, nella Juve in evidenza Muratore in regia. Danilo e Smalling in affanno, qualche lampo per Zaniolo.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 5

Rugani 5

Bonucci 6

Frabotta 6

Rabiot 6,5

Muratore 6,5

Matuidi 5,5

Bernardeschi 5,5

Higuain 6,5

Zanimacchia 6

All. Martusciello 5,5

ROMA

Fuzato 6

Smalling 5,5

Fazio 6

Ibanez 6

Zappacosta 5,5

Cristante 6

Villar 5,5

Calafiori 6,5

Zaniolo 6

Perotti 6,5

Kalinic 6,5

Allenatore: Fonseca 6,5

Arbitro: Rocchi 6,5

TABELLINO

Juventus-Roma 1-2 – 5′ Higuain (J); 22′ Kalinic; 44′ rig. Perotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Muratore, Danilo; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Wesley, Peeters, Chiellini, Alex Sandro, Ramsey, Olivieri, Vrioni, Cuadrado. Allenatore Giovanni Martusciello (Sarri squalificato)

ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Fazio, Smalling, Ibanez; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. A disposizione: Pau Lopez, Santon, Bruno Peres, Kolarov, Veretout, Diawara, Pastore, Kluivert, Ünder, Perez, Mkhitaryan, Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze)

Ammoniti: Rugani (J), Smalling (R), Perotti (R)

Espulsi:

Note: 3′ di recupero