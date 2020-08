DIRETTA Serie A, Napoli-Lazio | FORMAZIONI UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘San Paolo’ tra le squadre di Gattuso e Inzaghi in tempo reale

Il Napoli affronta la Lazio in una gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i partenopei di Gattuso vogliono chiudere bene per prepararsi al meglio al ritorno di Champions League contro il Barcellona. Dall’altro i capitolini di Inzaghi cercano il successo che li porterebbe aritmeticamente sul podio della classifica. C’è poi l’obiettivo di far segnare almeno un gol a Immobile per fargli eguagliare il record di Higuain. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘San Paolo’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.

Lazio (3-5-2) – Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Armini, Vavro, D. Anderson, Lukaku, Cataldi, A. Anderson, Adekanye, Raul Moro, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter 79; Atalanta e Lazio 78; Roma 67; Milan 63; Napoli 59; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina, Parma e Bologna 46; Cagliari 45; Udinese 42; Sampdoria 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia 25; Spal 20