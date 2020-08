Si chiude tra le mura amiche contro il Cagliari, sfida valida per la trentottesima giornata di campionato, la Serie A del Milan di Stefano Pioli

L’ultimo verdetto per il Milan di Stefano Pioli è stato emesso nella giornata precedente: per i rossoneri sarà sesto posto finale e preliminari di Europa League, in attesa di capire se Ibrahimovic farà ancora parte della squadra. Per il Cagliari di Walter Zenga, salvo da alcune giornate, la soddisfazione di aver battuto nella trentasettesima giornata la Juventus campione d’Italia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match, valido per il trentottesimo e ultimo turno della Serie A 2019/2020, dello stadio ‘Giuseppe Meazza’.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Théo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Faragò, Ionita, Lykogiannis; Pereiro; Simeone. All. Zenga

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter 79; Atalanta e Lazio 78; Roma 67; Milan 63; Napoli 59; Sassuolo 51; Verona 49; Fiorentina, Parma e Bologna 46; Cagliari 45; Udinese 42; Sampdoria 42; Torino 39; Genoa 36; Lecce 35; Brescia 25; Spal 20