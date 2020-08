De Rossi parte dalla Primavera | Destinazione a sorpresa

Come Andrea Pirlo, De Rossi potrebbe cominciare la sua carriera da allenatore in una piazza importante della Serie A. Ecco tutti i dettagli

Futuro da allenatore, anche se è ancora sprovvisto di patentino, per Daniele De Rossi. Già, ma partendo da dove? Non dalla Fiorentina, alla quale era stato accostato e che alla fine ha preferito proseguire con Iachini; forse dalla B, occhio soprattutto all’Ascoli, o addirittura dalla Serie C visto che è nel mirino del Palermo. Nelle ultime ore, però, è spuntata una possibilità a sorpresa: il Bologna.

Per il ‘Corriere di Bologna’ l’ex capitano della Roma è l’ultima ‘pazza idea’ di Walter Sabatini, col quale ha condiviso stagioni importanti e meno in giallorosso. Attenzione, però, il Dt dei felsinei pensa a De Rossi per la Primavera e non per la prima squadra saldamente nelle mani di Sinisa Mihajlovic, anche se di recente ci sono state delle schermaglie in chiave calciomercato. Certo, l’eventuale ‘ombra’ di De Rossi potrebbe creare più di un fastidio all’allenatore serbo…

Comunque per convincere il 37enne, il Bologna dovrebbe garantirgli degli investimenti significativi per il settore giovanile. Nulla è scontato, quindi, tranne che la nuova vita di De Rossi nelle vesti di allenatore. Magari tutto avrà inizio come Pirlo, partendo dalla Primavera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Reina a Eder | L’annuncio di Sabatini