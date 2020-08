Calciomercato Inter, regali per Conte: i nomi sulla lista di Marotta e Ausilio

Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano al secondo posto e all’Europa League: Conte attende quindi innesti preziosi, Marotta e Ausilio al lavoro

Antonio Conte e l’Inter puntano a chiudere al meglio la stagione, per rilanciarsi poi ad altissimo livello nella prossima. Stasera contro l’Atalanta in palio il secondo posto, quindi inizierà la missione Europa League. La ribalta europea può regalare un trofeo per impreziosire l’annata. Dopodiché sarà tempo di calciomercato, con Marotta e Ausilio chiamati ad accontentare le richieste del tecnico, che vuole giocatori di qualità per provare a essere davvero competitivi per lo scudetto. Dopo Hakimi, Conte attende altri acquisti di rilievo. La ‘Gazzetta dello Sport’ traccia i desiderata dell’allenatore pugliese. Davanti, il pallino rimane Dzeko, in mezzo oltre a Tonali e Kanté si punta a Ndombelé del Tottenham. Il sogno di Conte sarebbe Vidal, ma l’eventuale trattativa col Barcellona può dipendere anche da Lautaro Martinez. In difesa, sulla lista ci sono Kumbulla e i vecchi obiettivi Vertonghen ed Emerson Palmieri.

