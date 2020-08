Calciomercato Atalanta, nuova pista per l’attacco: si guarda in Belgio

L’Atalanta studia un nuovo colpo per rafforzare il suo attacco: piace il nigeriano Dennis del Club Brugge, osservato anche da diverse big europee

In attesa di concludere la stagione con l’impegno in Champions League, l’Atalanta guarda con attenzione al mercato per regalare a mister Gasperini una rosa ancor più competitiva. In attesa di capire la situazione di Ilicic, il club nerazzurro starebbe comunque valutando un giovane innesto da inserire in attacco. E il nome potrebbe essere quello di Emmanuel Dennis del Club Brugge.

Attaccante nigeriano classe 1997, protagonista con una doppietta in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid, Dennis è un giocatore estremamente rapido e duttile. Secondo ‘Sky Sport’ la ‘Dea’ lo sta seguendo con attenzione. Più che il prezzo (il giovane africano è valutato 25 milioni di euro), spaventa la concorrenza. Dennis piace infatti anche a Borussia Dortmund ed Arsenal. Gli orobici però non sembrano intenzionati a tirarsi indietro.

