Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti se Maurizio Sarri merita la conferma sulla panchina della Juventus: i votanti su Twitter dicono di no

Maurizio Sarri è riuscito a vincere lo scudetto sulla panchina della Juventus, un risultato che però non lo mette totalmente al sicuro. Il tecnico non ha entusiasmato in questa annata, pesano le sconfitte in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, un gioco non sempre all’altezza e lo svantaggio da rimontare negli ottavi di Champions con il Lione. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter, tramite un sondaggio, se il toscano meriti la conferma nella prossima stagione. A vincere è il fronte dei ‘No’ categorici, con il 47,6% dei voti. Per il 35,9% invece Sarri merita una prova d’appello a prescindere da come andranno le cose in Europa. Il 16,5% invece attende l’esito della campagna in Champions, in caso di vittoria bianconera sì che il tecnico meriterebbe la conferma.