Serie B, risultati e classifica dell’ultima giornata: tutti i verdetti

Con i match di questa sera si chiude la stagione regolare di Serie B: ecco risultati, classifica e verdetti del campionato cadetto

L’ultima giornata di Serie B è andata in scena questa sera, ed ha emesso gli ultimi verdetti per playoff, playout e retrocesse in Serie C, dopo le promozioni in Serie A di Benevento e Crotone già ufficializzate (e festeggiate). Pordenone e Spezia disputeranno le semifinali playoff, mentre i quarti di finale saranno Cittadella-Frosinone (la cui vincente sfiderà il Pordenone) e Chievo-Empoli (chi vincerà sfiderà lo Spezia). La finale playout vedrà protagoniste, invece, Perugia e Pescara, mentre salutano la cadetteria Trapani (per il quale c’è ancora la speranza del ricorso: udienza in programma giovedì), Juve Stabia e Livorno.

Questi i risultati di oggi:

Ascoli-Benevento 2-4

Chievo-Pescara 1-0

Cosenza-Juve Stabia 3-1

Cremonese-Pordenone 2-2

Entella-Cittadella 2-3

Frosinone-Pisa 1-1

Livorno-Empoli 0-2

Salernitana-Spezia 1-2

Trapani-Crotone 2-0

Venezia-Perugia 3-1

Ed ecco la classifica finale:

Benevento 83

Crotone 68

Spezia 61

Pordenone 58

Cittadella 58

Chievo 56

Empoli 54

Frosinone 54

Pisa 54

Salernitana 52

Venezia 50

Cremonese 49

Entella 48

Ascoli 46

Cosenza 46

Perugia 45

Pescara 45

Trapani 44

Juve Stabia 41

Livorno 21

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!