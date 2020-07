Juventus, domani la premiazione scudetto: il comunicato sulla cerimonia

Domani sera, in occasione della gara contro la Roma, avverrà la premiazione della Juventus campione d’Italia: la cerimonia per lo scudetto

La Juventus celebrerà il nono scudetto consecutivo domani sera all’Allianz Stadium, in occasione della gara con la Roma. Lì, avverrà la premiazione da parte della Lega Serie A. La notizia in un comunicato ufficiale, da cui si apprendono le modalità della cerimonia. Al termine della gara, nella terrazza della tribuna “Gianni e Umberto Agnelli” dello stadio, il trofeo verrà consegnato ai bianconeri dal presidente di Lega Paolo Dal Pino e da Luca Josi di TIM. In tribuna sarà invitato anche l’allenatore Maurizio Sarri, che precederà il capitano Giorgio Chiellini, ultimo a sfilare e che solleverà la coppa. La cerimonia sarà trasmessa in tv su Sky, DAZN, Rai e Juventus Tv.

