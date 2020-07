Juventus, non solo Pirlo | Pronto l’annuncio per un altro ex Milan

Non solo Pirlo alla Juventus, pronto l’annuncio per Marco Storari, altro ex Milan

Ufficializzato l’arrivo di Pirlo alla guida della Juventus Under 23, la società bianconera progetta il futuro della sua seconda squadra, andata vicina alla promozione in Serie B nella stagione appena conclusa. Salutato Pecchia, il nuovo allenatore è l’ex centrocampista, che sarà affiancato da Roberto Baronio, reduce dall’esperienza con la Primavera del Napoli. Nello staff presente anche Antonio Gagliardi, match analyst della Nazionale di Mancini. Ma un’altra firma potrebbe presto essere annunciata: clicca qui per ulteriori dettagli.

Juventus, in arrivo Storari: le ultime

Insieme ad Andrea Pirlo, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, lavorerà il suo ex compagno Marco Storari. L’ex portiere (con un passato sia al Milan che alla Juve), non ha ancora fatto il corso da direttore sportivo e si occuperà dell’U23 con la supervisione di Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici con competenza su tutte le squadre giovanili. La Juve U23 del futuro inizia a prendere forma.

