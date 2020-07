Formula 1, UFFICIALE: Hulkenberg sostituirà Perez a Silverstone

Sarà Nico Hulkenberg a sostituire Sergio Perez nella scuderia Racing Point al GP di Silverstone

Dopo la positività di Sergio Perez al Coronavirus, la Racing Point sostituirà il pilota messicano con Nico Hulkenberg. Il pilota tedesco, ex Renault, sarà dunque alla guida della scuderia inglese per il Gran Premio di Silverstone in programma questo fine settimana. Bisongerà capire se Hulkenberg sarà alla guida anche nel prossimo fine settimana, con il Gran Premio del 70° anniversario in programma sempre sul circuito inglese.