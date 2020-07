La Roma dovrà occuparsi anche di parecchie situazioni in uscita: per Florenzi si prospetta una destinazione clamorosa

La Roma chiude in crescendo il suo campionato, con la vittoria in casa del Torino che le consegna il quinto posto in classifica aritmetico. Posizione che non vale la Champions, ma almeno elimina i tre turni preliminari di Europa League che sarebbero stati deleteri. Intanto si lavora anche sul calciomercato, soprattutto ad opera di Baldini. Da sbrogliare ci sono diverse situazioni, tra cui i rientranti dai prestiti come Alessandro Florenzi. Finita l’avventura al Valencia, l’ormai ex capitano della Roma resta con le valigie in mano dal momento che Fonseca non lo considera affatto incedibile.

Come riporta ‘The Athletic’, su di lui sarebbe piombato addirittura il Leeds. Il ‘Loco’ Marcelo Bielsa, fresco di promozione in Premier League, apprezza molto la duttilità del giocatore di Vitinia: si parla di una possibile offerta da 16 milioni di euro da parte degli inglesi. La priorità di Florenzi, in ogni caso, è quella di restare in Italia, con Fiorentina e Atalanta alla finestra.