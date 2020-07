Calciomercato, niente Milan | UFFICIALE: ha firmato fino al 2023!

Dayot Upamecano, a lungo accostato anche al Milan, ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia fino al 2023. Tutti i dettagli

Sfuma un importante obiettivo di mercato per il Milan di Gazidis e Maldini. Dayot Upamecano, a lungo accostato anche ai rossoneri, ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia. A darne l’annuncio ufficiale è il club tedesco su Twitter: il difensore classe 1998 ha firmato un nuovo contratto fino al 2023. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Niente Milan dunque per Upamecano, recentemente accostato anche a Manchester City e Arsenal. Il francese proseguirà la propria avventura al Lipsia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, il ritorno di Deulofeu | Le ultime di CM.IT

Calciomercato, svolta Milan | Ibrahimovic ha deciso! Tutti i dettagli