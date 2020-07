Calciomercato Juventus, da De Laurentiis una stoccata per il colpo Milik

La Juventus vuole Arkadiusz Milik, ma l’accordo col Napoli è ancora lontano: da De Laurentiis un segnale chiarissimo alla Vecchia Signora

Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato oggi quello che era ormai un segreto di Pulcinella: Arkadiusz Milik andrà via. Il rapporto col polacco si chiuderà dopo quattro anni di alti e bassi, scanditi dal doppio infortunio al ginocchio che ha inevitabilmente penalizzato l’ex Ajax. Nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus, che ha già un accordo col suo agente e che spinge per portarlo a Torino quanto prima.

L’affare, però, non sarà semplice. Il patron partenopeo oggi ha voluto spedire una doppia stoccata, sia alla Vecchia Signora che all’attaccante. “Lo venderemo al miglior offerente, s¡”, ha detto a ‘Sky Sport’, “ma non farò sconti”.

Calciomercato Juventus, stallo per l’affare Milik

Il presidente ha poi aggiunto: “Se non dovessimo riuscire a venderlo, lo terremmo qui ma probabilmente sarà fuori dai piani dell’allenatore”. Tradotto: caro Arek, se non portate soldi, ti aspetta un anno di tribuna.

La Vecchia Signora, come raccolto da Calciomercato.it nei giorni scorsi, ha cercato di impostare uno scambio con i partenopei, ma l’unica contropartita in grado di rendere economicamente fattibile l’operazione, Federico Bernardeschi, non vuole lasciare il club degli Agnelli.

Romero e Pellegrini, altre possibili pedine di scambio, obbligherebbero la Juve a investire sulla parte cash dell’accordo, e per ora aperture in questo senso non ce ne sono state. De Laurentiis, come suo solito, resta irremovibile: pagare moneta, vedere cammello. Sarà una lunga telenovela.

