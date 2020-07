Stefan Savic giura amore all’Atletico Madrid. Il difensore montenegrino è stato più volte accostato a Juventus e Inter. Resterà in Spagna

Stefan Savic è stato più volte accostato all’Italia. L’ex difensore della Fiorentina è stato un’idea di calciomercato sia della Juventus che dell’Inter ma nulla di realmente concreto.

Il nome del centrale montenegrino torna spesso di moda ma lui ha le idee chiare, vuole rimanere all’Atletico Madrid: “Ho un contratto fino al 2023, ho fatto la mossa giusta venendo in qui – si legge su ‘MundoDeportivo’ – Sono contento all’Atletico, sto lottando per trofei, sto giocando in Champions League, sto giocando per un grande allenatore, con compagni di squadra eccellenti. Sono legato a questo club e mi diverto…”

