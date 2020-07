Il Borussia Dortmund è pronto a pescare in Francia per sostituire Sancho. L’ultima idea porta a Depay, accostato in passato a Milan e Lazio

Il Borussia Dortmund deve fare i conti con il possibile addio di Jadon Sancho. L’attaccante è il desiderio di mercato del Manchester United, pronto a fare follie per portarlo in Inghilterra. I tedeschi sono dunque alla ricerca di un sostituto che possa non farlo rimpiangere.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Dalla Germania spunta una nuova pista, che metterebbe i gialloneri – secondo quanto riportato dalla Bild – sulle tracce di Memphis Depay. L’attaccante olandese ha una valutazione di ben 44 milioni di euro; è reduce da un brutto infortunio ma in questo scorcio di stagione avrà modo di dimostrare di essere tornato in forma.

Depay, in passato, è stato accostato anche a Milan e Lazio ma è un’idea che nell’ultimo periodo sembra essere scemata. Il lungo stop non ha certo aiutato, adesso – a quelle cifre – risulta difficile un ritorno di fiamma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, bookmaker sicuri: Donnarumma e Zaniolo alla Juventus

Calciomercato Inter, complicazioni per Marotta | Si è inserito il Real Madrid