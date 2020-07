Calciomercato, cessione Torino | L’annuncio di Cairo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della possibile cessione del club. L’annuncio del patron granata

Urbano Cairo allontana le voci sulla possibile cessione del Torino. Il presidente del club granata ha annunciato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non ho intenzione di vendere il Torino. Non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita, stiamo lavorando per il futuro”. Nei giorni scorsi è infatti spuntata la società di consulenza finanziaria “Console and Partners” per l’acquisizione del club granata, subito rispedita al mittente da Cairo. Il patron resta saldamente alla guida del Torino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO | Pioli e il ‘doppio’ Kessie

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Milik vuole subito la Juve | Gattuso conferma Lozano