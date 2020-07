Barcellona-Napoli, dalla Uefa: “De Laurentiis ha ragione, ma si gioca al Camp Nou”

Barcellona-Napoli, si va verso la conferma del match degli ottavi di finale di Champions League al Camp Nou: parla Duka, membro del Board Uefa

Continua a far discutere la disputa di Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si giocherà sabato 8 agosto. Il nuovo aumento dei casi di coronavirus in tutta la Catalogna preoccupa il presidente azzurro De Laurentiis, che chiede il cambio di sede, ma si va verso la conferma del match al Camp Nou come spiegato da Armand Duka, presidente della Federcalcio dell’Albania e membro del Board Uefa. “De Laurentiis ha ragione a non voler giocare lì, ma per ora la decisione è che si giocherà al Camp Nou – ha spiegato a ‘Radio Punto Nuovo’ – Non credo le cose cambieranno. La situazione appare sotto controllo. E’ un anno che non è stato normale, la decisione di concludere i campionati e le competizioni europee credo sia stata quella ottimale. Senza tifosi ovviamente è tutto diverso, ma abbiamo dovuto decidere per il bene dello sport, degli atleti e dei tifosi. La Final Eight in Champions è un caso isolato, dall’anno prossimo si tornerà alla formula consueta”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions League, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli in chiaro

Barcellona-Napoli, la Uefa stoppa De Laurentiis: decisione presa